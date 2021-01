Coronavirus | festa erasmus nei Quartieri Spagnoli | 42 studenti sanzionati

Leggi su ildenaro

(Di sabato 30 gennaio 2021) In barba alle norme anti-Covid e alle disposizioni in fatto di coprifuoco, 42ieri sera si sono dati appuntamento in un centro culturale aiper festeggiare un compleanno. Tuttidai carabinieri della stazione, che hanno anche proceduto alla chiusura temporanea dell’attività, a fini culturali e ricreativi, in via nuova Santa Maria Ognibene. Appena trascorse le 23.30, i militari dell’Arma, allertati dal 112, si sono recati in via nuova Santa Maria Ognibene all’incrocio di Vico Croce, dove era stata segnalata una. I militari, insieme ai carabinieri del reggimento Campania, impiegati di notte su disposizione del comando provinciale di Napoli, hanno trovato all’interno dell’attività una ...