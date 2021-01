Calciomercato Juventus | sondati due giovani attaccanti | secco “no”

(Di sabato 30 gennaio 2021) In questoinvernale sono stati tanti, e sono tutt’ora, i profili seguiti dallaper il ruolo di quarta punta nella formazione di Andrea Pirlo. Fabio Paratici ha fatto capire più volte di essere attento ad ogni possibile occasione, tanto che gliaccostati sono stati anche molto diversi tra loro. LEGGI ANCHE:, colpo a parametro zero: si inserisce il Real Laavrebbe monitoratoe esperti, fisici e meno fisici, tutti però con la caratteristica comune di accettare la panchina e il ruolo da riserva. Negli ultimi giorni di mercato la Juve avrebbe sondato duecentravanti classe 2001 ma entrambe le trattative non sono andate in porto. LEGGI ANCHE: ...

DiMarzio : #Calciomercato - Con #Aké in bianconero, la #Juventus torna a chiedere informazioni su #Aouar - DiMarzio : #Juventus | Ufficiale: #Rovella è bianconero, #Portanova e #Petrelli al #Genoa - DiMarzio : #Calciomercato | #Juventus, scambio di giovani con il #Marsiglia ?? - cmdotcom : Il #Torino tratta #Rugani, asse caldo con la #Juventus: tutti i dettagli - leovvi : RT @FinancialSs: #Rovella fra 3 giorni si può prendere gratis, ma la #Juventus lo paga 18 (o 38) milioni: lo scandalo delle plusvalenze e i… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus

... 'Giocare negli stadi vuoti è noioso, non mi piace' Serie A Chiesa e Ramsey, 0 - 2: lapiega la Samp UN ORA FA2020 - 2021 Paratici: 'Non sono il re delle plsuvalenze. Rovella ...Pirlo: 'CR7 a Courmayeur? Fuori è libero cittadino' Serie A Chiesa e Ramsey, 0 - 2: lapiega la Samp UN ORA FA2020 - 2021 Paratici: 'Non sono il re delle plsuvalenze. Rovella ...L’Inter è in lotta per vincere il campionato e Antonio Conte ha impostato da un paio d’anni l’ossatura della squadra. Tra questi oltre agli attaccanti, c’è anche Marcelo Brozovic. Il centrocampista cr ...Nel club bianconero c’è più di qualche esubero, e tra questi troviamo sicuramente Sami Khedira, centrocampista tedesca che non gioca da diversi mesi. Calciomercato… Leggi ...