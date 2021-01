networkpn : La Stampa - Homepage Bari, precipita dalla torre di un pastificio abbandonato: muore 15enne ? #News #NetworkPN ?… - Giacinto_Bruno : Bari, precipita dalla torre di un pastificio abbandonato: muore 15enne - infoitinterno : Bari, precipita dalla torre di un ex pastificio: muore ragazzo di 15 anni - infoitinterno : Bari, precipita dalla torre di un pastificio abbandonato: muore 15enne - infoitinterno : Bari, ragazzo di 16 anni precipita da un pastificio abbandonato e muore -

Ultime Notizie dalla rete : Bari precipita

Sulla vicenda indagano i carabinieri di Modugno con la Sezione Investigazioni Scientifiche del comando provinciale di, coordinati dal pm di turno Marcello Barbanente. Sul posto anche il medico ...Ragazzoda silos e muore a Grumo Appula Stando a quanto si apprende, il 16enne è stato trovato a ...di Modugno con la Sezione Investigazioni Scientifiche del comando provinciale di, ...A Bari il corpo di un 16enne è stato trovato ai piedi di una torre di un ex pastificio: sarebbe morto dopo un volo di più di 50 metri. E’ accaduto a Grumo Apulla, in provincia di Bari, dove il corpo p ...Ancora non è chiara l'esatta dinamica dei fatti, tuttavia sembrerebbe esclusa l'ipotesi iniziale di un gioco tra ragazzi finito male ...