Atalanta, Romero positivo al Covid (Di sabato 30 gennaio 2021) Un nuovo positivo nell’Atalanta. Si tratta di Cristian Romero. Asintomatico, il calciatore è in isolamento. La squadra di Gasperini dovrà farne a meno nella partita contro la Lazio. Questo il comunicato ufficiale del club. “Atalanta B.C. comunica che, in seguito ai test effettuati ieri, venerdì 29 gennaio, il calciatore Cristian Romero è risultato positivo al Covid-19. I successivi test hanno dato esito negativo. Il tesserato è asintomatico ed è in isolamento a casa. La Società ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore e informato le Autorità per le procedure correlate”. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di sabato 30 gennaio 2021) Un nuovonell’. Si tratta di Cristian. Asintomatico, il calciatore è in isolamento. La squadra di Gasperini dovrà farne a meno nella partita contro la Lazio. Questo il comunicato ufficiale del club. “B.C. comunica che, in seguito ai test effettuati ieri, venerdì 29 gennaio, il calciatore Cristianè risultatoal-19. I successivi test hanno dato esito negativo. Il tesserato è asintomatico ed è in isolamento a casa. La Società ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore e informato le Autorità per le procedure correlate”. L'articolo ilNapolista.

GoalItalia : ?? ULTIM'ORA?? Caso di Covid in casa #Atalanta: tampone positivo per #Romero - Atalanta_BC : ???? Ripartenza micidale dei nerazzurri! #Romero rifinisce per #Zapata, che spacca la porta con il sinistro!!! 0-3!!!… - internewsit : Atalanta, Romero positivo al Covid: il comunicato ufficiale - - frango0o : RT @DiMarzio: #Atalanta, il difensore Cristian #Romero è positivo - Filo2385Filippo : RT @DiMarzio: #Atalanta, il difensore Cristian #Romero è positivo -