24 Ore Daytona oggi: orari, tv, programma, streaming e partecipanti (Di sabato 30 gennaio 2021) Dopo aver vissuto l'inedita gara di qualifica e le prove libere, mancano poche ore per la 24 ore di Daytona, opening round dell'IMSA WeatherTech SportsCar Championship. La principale categoria americana riservata alle GT ed ai prototipi si appresta a disputare una delle classiche del motorsport, la prima gara in USA del 2021. DPi, LMP2, LMP3, GTLM e GTD si preparano a dar battaglia all'interno del road course dello storico Daytona International Speedway (Florida). Saranno 49 le vetture in pista, un numero considerevole se paragonato alle 38 dello scorso anno. Il 'World Center of Racing', la casa della NASCAR, vede sette auto nella classe regina. Cadillac, Acura e Mazda si contendono la 59^edizione di una sfida che apparentemente potrebbe sembrare semplice visto il disegno del tracciato.

