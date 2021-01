Xbox Game Pass ha 'ucciso' Bleeding Edge? Abbonamenti = nuove sfide per gli sviluppatori (Di venerdì 29 gennaio 2021) Nella giornata di ieri vi avevamo riportato di come Ninja Theory ha dichiarato che non verranno sviluppati nuovi contenuti per quanto riguarda Bleeding Edge. Il gioco era stato accolto freddamente dai giocatori: in breve tempo si è visto un incredibile calo del loro numero, e questo probabilmente è uno dei motivi che ha portato lo studio a cessare il supporto. Ora, Christopher Ding di GamesIndustry, ha recentemente pubblicato via Twitter la sua opinione: alla base di questo fallimento ci sarebbe nientemeno che proprio Xbox Game Pass. I giochi presenti nell'abbonamento devono ingolosire subito una grossa fetta di giocatori, perché ci sono altre centinaia di opzioni diverse da provare. "La fine definitiva di Bleeding Edge evidenzia la vera sfida dei ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 29 gennaio 2021) Nella giornata di ieri vi avevamo riportato di come Ninja Theory ha dichiarato che non verranno sviluppati nuovi contenuti per quanto riguarda. Il gioco era stato accolto freddamente dai giocatori: in breve tempo si è visto un incredibile calo del loro numero, e questo probabilmente è uno dei motivi che ha portato lo studio a cessare il supporto. Ora, Christopher Ding disIndustry, ha recentemente pubblicato via Twitter la sua opinione: alla base di questo fallimento ci sarebbe nientemeno che proprio. I giochi presenti nell'abbonamento devono ingolosire subito una grossa fetta di giocatori, perché ci sono altre centinaia di opzioni diverse da provare. "La fine definitiva dievidenzia la vera sfida dei ...

