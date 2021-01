Traffico Roma del 29-01-2021 ore 17:00 (Di venerdì 29 gennaio 2021) Roma infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono a Roma un servizio realizzato da Roma servizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane e ritrovati dalla redazione in studio Gianfranco Bellomo rallentamenti per Traffico intenso sul grande raccordo anulare in carreggiata tra Pontina e via Tuscolana altri rallentamenti in carreggiata interna tra Nomentana e Tiburtina intenso il Traffico in città e permangono i disagi sulle viadotto della Magliana tratto della Roma Fiumicino La terra è chiusa tra le Tre Fontane via della Magliana in direzione di Fiumicino per coloro che sono diretti verso il Leonardo da Vinci possono prendere l’autostrada da via della Magliana o da via Isacco ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 29 gennaio 2021)infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono aun servizio realizzato daservizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane e ritrovati dalla redazione in studio Gianfranco Bellomo rallentamenti perintenso sul grande raccordo anulare in carreggiata tra Pontina e via Tuscolana altri rallentamenti in carreggiata interna tra Nomentana e Tiburtina intenso ilin città e permangono i disagi sulle viadotto della Magliana tratto dellaFiumicino La terra è chiusa tra le Tre Fontane via della Magliana in direzione di Fiumicino per coloro che sono diretti verso il Leonardo da Vinci possono prendere l’autostrada da via della Magliana o da via Isacco ...

PLRomaCapitale : #Roma - Via della Casetta Mattei - Traffico rallentato causa #incidente altezza Via Pietro Pozzi - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 29-01-2021 ore 17:00' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - LuceverdeRoma : #Roma #traffico - Raccordo Anulare ????code a tratti tra Via Del Mare Ostiense e Roma Sud > esterna ????code tra Via… - PLRomaCapitale : #Roma - Viale Palmiro Togliatti - Traffico rallentato causa #incidente altezza Via Casilina - TrafficoA : A24 - Roma - Traffico Rallentato A24 roma-L'aquila-teramo Traffico Rallentato tra Via Fiorentini e Inizio Complanare per traffi... -