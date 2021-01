Taglia anche Moderna Arcuri | ' Avremo solo 3 | 4 mln di dosi in tre mesi e non 16'

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Altra tegola sulle immunizzazioni. Dopo Pfizer e AstraZenecaha appena informato che "per la settimana del 9 febbraio delle previste 166 milane consegnerà 132 mila, il 20% in meno".

Dopo Pfizer e AstraZenecaModerna ha appena informato che "per la settimana del 9 febbraio delle previste 166 mila dosi ne consegnerà 132 mila, il 20% in meno". Lo ha reso noto il commissario ...... maperché si piace così com'è, al di là delle misure, dellae delle presunte imperfezioni. Certo, rispetto agli esordi il suo aspetto è un tantino cambiato ma non per questo è ...Dopo Pfizer e Astrazeneca, anche Moderna annuncia un taglio nelle consegne di vaccino. «Moderna ci ha appena informato che per la settimana dell’9 febbraio delle previste 166mila dosi ne consegnerà 13 ...Il Commissario straordinario per l’emergenza coronavirus Domenico Arcuri ha reso noto che anche Moderna, dopo Astrazeneca e Pfizer, ha annunciato un taglio ...