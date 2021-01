Ronaldo: «Avrei dato un dito per vincere la Champions con l’Inter» (Di venerdì 29 gennaio 2021) Ronaldo il Fenomeno ha parlato del suo passato da calciatore: le dichiarazioni dell’ex attaccante brasiliano su Inter e Milan Ronaldo il Fenomeno ha parlato del suo passato da calciatore. Le dichiarazioni dell’ex attaccante brasiliano su Inter e Milan. SOGNO Champions LEAGUE – «Avrei dato un dito per vincere la Champions League con l’Inter o con il Real Madrid». MILAN – «Quando ero al Milan una volta Carlo Ancelotti venne da me e mi chiese se avevo visto i video e se mi ero fatto un’idea su chi mi avrebbe marcato e contro chi Avrei giocato. “Non ho visto nulla”, gli risposi, ma puoi stare sicuri che loro sanno chi sono io». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 29 gennaio 2021)il Fenomeno ha parlato del suo passato da calciatore: le dichiarazioni dell’ex attaccante brasiliano su Inter e Milanil Fenomeno ha parlato del suo passato da calciatore. Le dichiarazioni dell’ex attaccante brasiliano su Inter e Milan. SOGNOLEAGUE – «unperlaLeague cono con il Real Madrid». MILAN – «Quando ero al Milan una volta Carlo Ancelotti venne da me e mi chiese se avevo visto i video e se mi ero fatto un’idea su chi mi avrebbe marcato e contro chigiocato. “Non ho visto nulla”, gli risposi, ma puoi stare sicuri che loro sanno chi sono io». Leggi su Calcionews24.com

Ronaldo,avrei dato un dito per vincere Champions con l'Inter

... l'eroe dei Mondiali 2002 vinti dal suo Brasile ha aggiunto: "e un altro dito lo avrei dato per vincere la Libertadores con il Cruzeiro o il Corinthians". Ronaldo, ora proprietario del Valladolid che ...

