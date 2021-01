Recovery: Svimez, 'orientare risorse aggiuntive Pnrr su coesione territoriale' (Di venerdì 29 gennaio 2021) Roma, 29 gen. (Adnkronos) - C'è "l'esigenza di orientare le risorse aggiuntive del Piano all'obiettivo della coesione territoriale, soprattutto per quanto riguarda le dotazioni infrastrutturali e sociali e per le politiche volte a migliorare la qualità e il livello dei beni e dei servizi pubblici essenziali". E' quanto ha ribadito Svimez nel corso dell'audizione di oggi in commissione Bilancio alla Camera. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 29 gennaio 2021) Roma, 29 gen. (Adnkronos) - C'è "l'esigenza diledel Piano all'obiettivo della, soprattutto per quanto riguarda le dotazioni infrastrutturali e sociali e per le politiche volte a migliorare la qualità e il livello dei beni e dei servizi pubblici essenziali". E' quanto ha ribaditonel corso dell'audizione di oggi in commissione Bilancio alla Camera.

