Prada Cup oggi | orari 29 gennaio | tv | programma | streaming | differite e repliche

(Di venerdì 29 gennaio 2021) La 36ma edizione della Coppa America di vela si appresta ad entrare finalmente nel vivo stanotte con le prime due regate della semifinale diCup 2021 tra Luna RossaPirelli e American Magic, innella baia di Auckland (in Nuova Zelanda). Italiani e americani si affronteranno in una serie al meglio delle sette gare con l’obiettivo di raggiungere i britannici di Ineos Team UK all’atto conclusivo delle Challenger Series, manifestazione che designerà lo sfidante ufficiale di Emirates Team New Zealand dal 6 marzo nell’America’s Cup 2021. Le prime due regate della semifinale diCup tra Luna Rossa e American Magic, ina partire dalle ore 3 della notte italiana, verranno trasmesse in diretta tv su Rai 2, Sky Sport Uno e Sky Sport America’s Cup, mentre la diretta ...