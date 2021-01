Orban strappa ancora, Ungheria prima in Ue ad approvare il vaccino cinese (Di venerdì 29 gennaio 2021) ancora una volta, l’Ungheria di Viktor Orban va per conto suo. Mentre l’Unione europea affronta i tagli e i ritardi nella fornitura di vaccini da parte di Pfizer, AstraZeneca e Moderna, Budapest apre le porte al vaccino anti-Covid di fabbricazione cinese Sinopharm, diventando il primo Paese Ue ad approvare il siero made in China. Appena una settimana fa, il premier ungherese faceva lo stesso con il siero russo Sputnik V. Entrambi i vaccini - Sinopharm e Sputnik – sono ancora lontani da un’eventuale approvazione da parte dell’Agenzia europea del farmaco (Ema): i contatti tra i regolatori europei e i produttori russi e cinesi sono ancora in fase preliminare. Il via libera dell’Ungheria al vaccino cinese ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 29 gennaio 2021)una volta, l’di Viktorva per conto suo. Mentre l’Unione europea affronta i tagli e i ritardi nella fornitura di vaccini da parte di Pfizer, AstraZeneca e Moderna, Budapest apre le porte alanti-Covid di fabbricazioneSinopharm, diventando il primo Paese Ue adil siero made in China. Appena una settimana fa, il premier ungherese faceva lo stesso con il siero russo Sputnik V. Entrambi i vaccini - Sinopharm e Sputnik – sonolontani da un’eventuale approvazione da parte dell’Agenzia europea del farmaco (Ema): i contatti tra i regolatori europei e i produttori russi e cinesi sonoin fase preliminare. Il via libera dell’al...

