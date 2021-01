Ligue 1 2020/2021, Lione aggancia momentaneamente la vetta: con il Bordeaux termina 2-1 (Di venerdì 29 gennaio 2021) L’anticipo della ventiduesima giornata di Ligue 1 2020/2021 tra Lione e Bordeaux se lo aggiudica la formazione di Rudi Garcia. All’iniziale vantaggio di Ekambi nel primo tempo risponde Kalu alla ripresa, ma nel recupero Dubois fa 2-1. I padroni di casa non mancano l’aggancio al primo posto in classifica e superano momentaneamente di una sola lunghezza Paris Saint-Germain e Lilla, mentre il Bordeaux resta a quota 32 punti a sette lunghezze dalla zona Europa. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 29 gennaio 2021) L’anticipo della ventiduesima giornata ditrase lo aggiudica la formazione di Rudi Garcia. All’iniziale vantaggio di Ekambi nel primo tempo risponde Kalu alla ripresa, ma nel recupero Dubois fa 2-1. I padroni di casa non mancano l’aggancio al primo posto in classifica e superanodi una sola lunghezza Paris Saint-Germain e Lilla, mentre ilresta a quota 32 punti a sette lunghezze dalla zona Europa. SportFace.

