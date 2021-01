Legambiente: “Mortalità da Pm 2.5, Salerno tra le prime 150 città in Europa” (Di venerdì 29 gennaio 2021) Tempo di lettura: 6 minutiSalerno – Legambiente: “Nel 2020 tutti i cinque capoluoghi campani hanno fatto registrare una media annuale superiore ai 20 microgrammi/metrocubo (µg/mc) di polveri sottili rispetto a quanto indicato dall’OMS. A guidare la classifica è sempre Avellino con 31 microgrammi/mc come media annuale di tutte le centraline urbane del capoluogo, seguita da Napoli (28µg/mc), Benevento (27 µg/mc), Caserta (26 µg/mc) e Salerno (26 µg/mc)”. Ancora: “Sono di un recente studio europeo, pubblicato sulla rivista The Lancet Planetary Health, i dati sulla Mortalità correlata all’inquinamento atmosferico e sulla stima di decessi annuali prevenibili a causa dell’inquinamento atmosferico. Lo studio pubblicato a gennaio del 2021 su quasi 1000 città in Europa che le classifica in ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 29 gennaio 2021) Tempo di lettura: 6 minuti: “Nel 2020 tutti i cinque capoluoghi campani hanno fatto registrare una media annuale superiore ai 20 microgrammi/metrocubo (µg/mc) di polveri sottili rispetto a quanto indicato dall’OMS. A guidare la classifica è sempre Avellino con 31 microgrammi/mc come media annuale di tutte le centraline urbane del capoluogo, seguita da Napoli (28µg/mc), Benevento (27 µg/mc), Caserta (26 µg/mc) e(26 µg/mc)”. Ancora: “Sono di un recente studio europeo, pubblicato sulla rivista The Lancet Planetary Health, i dati sullacorrelata all’inquinamento atmosferico e sulla stima di decessi annuali prevenibili a causa dell’inquinamento atmosferico. Lo studio pubblicato a gennaio del 2021 su quasi 1000inche le classifica in ...

