Juventus, le prime parole di Akè: “Contento di essere in un club mitico, lavorerò duro” (Di venerdì 29 gennaio 2021) Il nuovo acquisto della Juventus Marley Akè, arrivato in bianconero nell’operazione che ha coinvolto anche Franco Tongya, il quale ha fatto il percorso inverso al Marsiglia, ha espresso tutta la sua gioia su Instagram. Attraverso un post sul suo profilo, il francese ha infatti condiviso con i suoi followers la felicità per essere approdato in un nuovo club, scrivendo un lungo messaggio: “Sono molto felice di raggiungere un club mitico come la Juventus, non vedo l’ora di lavorare duramente e dare tutto per questa maglia. Lascio dunque il Marsiglia e ringrazio tutte le persone formidabili che ho incontrato lì. Ho salutato la mia famiglia, ma non pensavo che ne avrei trovata un’altra. Grazie per i vostri incoraggiamenti, sarò sempre un vostro tifoso” si legge. Il classe 2001 si aggregherà ... Leggi su sportface (Di venerdì 29 gennaio 2021) Il nuovo acquisto dellaMarley Akè, arrivato in bianconero nell’operazione che ha coinvolto anche Franco Tongya, il quale ha fatto il percorso inverso al Marsiglia, ha espresso tutta la sua gioia su Instagram. Attraverso un post sul suo profilo, il francese ha infatti condiviso con i suoi followers la felicità perapprodato in un nuovo, scrivendo un lungo messaggio: “Sono molto felice di raggiungere uncome la, non vedo l’ora di lavorare duramente e dare tutto per questa maglia. Lascio dunque il Marsiglia e ringrazio tutte le persone formidabili che ho incontrato lì. Ho salutato la mia famiglia, ma non pensavo che ne avrei trovata un’altra. Grazie per i vostri incoraggiamenti, sarò sempre un vostro tifoso” si legge. Il classe 2001 si aggregherà ...

