ISEE 2021: mappa degli aiuti e agevolazioni per redditi bassi (Di venerdì 29 gennaio 2021) Il 31 dicembre scorso i modelli ISEE 2020 hanno terminato il loro periodo di validità. Pertanto, tutti coloro che vogliono accedere anche nel 2021 ad una serie di agevolazioni economico-sociali sono tenuti ad inoltrare all’INPS la Dichiarazione Sostitutiva Unica, adempimento necessario per ottenere il valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) valido sino al prossimo 31 dicembre. Oltre al Reddito di cittadinanza sono numerose le prestazioni legate all’ISEE, la cui funzione è quella di valutare la situazione economica del nucleo familiare, al fine di stabilire, a seconda dei casi: Il diritto di accedere all’agevolazione; La misura del sussidio. Vediamo nel dettaglio quali misure sono riservate a chi possiede redditi bassi e, più in generale, dove ... Leggi su leggioggi (Di venerdì 29 gennaio 2021) Il 31 dicembre scorso i modelli2020 hanno terminato il loro periodo di validità. Pertanto, tutti coloro che vogliono accedere anche nelad una serie dieconomico-sociali sono tenuti ad inoltrare all’INPS la Dichiarazione Sostitutiva Unica, adempimento necessario per ottenere il valore(Indicatore della Situazione Economica Equivalente) valido sino al prossimo 31 dicembre. Oltre al Reddito di cittadinanza sono numerose le prestazioni legate all’, la cui funzione è quella di valutare la situazione economica del nucleo familiare, al fine di stabilire, a seconda dei casi: Il diritto di accedere all’agevolazione; La misura del sussidio. Vediamo nel dettaglio quali misure sono riservate a chi possiedee, più in generale, dove ...

fattoquotidiano : Il condannato Del Turco ha 137mila euro l’anno di Isee, ma rivuole il vitalizio. Come se fosse un senzatetto e se n… - verbanonews : New post: Disponibili online i dati per la richiesta dell’Isee alle Poste italiane - Consult360 : RT @INPS_it: #InpsComunica È possibile richiedere l'#ISEE2021 per confermare il diritto alle prestazioni come il #BonusBebè e il Reddito di… - TuttoQuaNews : RT @varesenews: Disponibili online i dati per la richiesta dell’Isee alle Poste italiane - varesenews : Disponibili online i dati per la richiesta dell’Isee alle Poste italiane -