In che posizione dormi a letto con la tua dolce metà? Il test per scoprire i segreti della vostra relazione (Di sabato 30 gennaio 2021) Il linguaggio del corpo svela molto di noi, la nostra natura, personalità, e anche che tipo di relazione abbiamo con il nostro partner. Non ci credete? Anche il modo in cui dormiamo svela qualcosa sulla nostra vita sentimentale. Il test che vi proponiamo oggi riguarda le posizioni assunte durante il sonno, divertitevi a scoprirle con il vostro partner e leggete cosa stanno a significare. mano nella mano In generale chi dorme in questo modo ha caratteri molto simili, e non solo, potrebbe somigliarsi addirittura fisicamente sia per quanto riguarda la statura che la stazza. inoltre denota anche un gran bisogno di contatto fisico anche in un momento di rilassatezza come nel sonno. 2. complici Questa posizione indica che vi considerate alla stessa maniera, sullo stesso piano e siete disposti a perdonare e ... Leggi su viaggiarealverde (Di sabato 30 gennaio 2021) Il linguaggio del corpo svela molto di noi, la nostra natura, personalità, e anche che tipo diabbiamo con il nostro partner. Non ci credete? Anche il modo in cuiamo svela qualcosa sulla nostra vita sentimentale. Ilche vi proponiamo oggi riguarda le posizioni assunte durante il sonno, divertitevi a scoprirle con il vostro partner e leggete cosa stanno a significare. mano nella mano In generale chi dorme in questo modo ha caratteri molto simili, e non solo, potrebbe somigliarsi addirittura fisicamente sia per quanto riguarda la statura che la stazza. inoltre denota anche un gran bisogno di contatto fisico anche in un momento di rilassatezza come nel sonno. 2. complici Questaindica che vi considerate alla stessa maniera, sullo stesso piano e siete disposti a perdonare e ...

MarioManca : Le parole di Franceschini, pronunciate con una leggerezza a dir poco irresponsabile, rischiano di far saltare… - marcofurfaro : Sui fatti di Cogoleto, dove alcuni consiglieri comunali hanno fatto il saluto fascista all'interno di un'istituzion… - IlContiAndrea : #Amadeus ha ribadito a Salini la sua posizione: non intende condurre #Sanremo2021 con sala vuota. È uno show Tv che… - gzibordi : ma cosa cavolo si parla tanto di 'sta Gamestop che è una catena di negozi di video in perdita che valeva meno di 1… - atlaua2 : Pur sostenendo la sua posizione attuale di contestazione al governo #Conte concordo che il ricorso continuo all’aff… -