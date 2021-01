I Soliti ignoti, Marta Flavi fa flop e perde 113.550 euro (Di venerdì 29 gennaio 2021) Una delusione cocente per Marta Flavi a I Soliti ignoti-Il ritorno, il preserale condotto da Amadeus che nelle ultime settimane vede giocare personaggi del mondo dello spettacolo per un una buona causa. Nella puntata del 28 gennaio, la conduttrice ha raggiunto un montepremi da capogiro, ben 133.500 euro, che sarebbe potuto andare all’ospedale di Roma, ma purtroppo così non è stato. Marta ha perso tutto proprio nella sfida finale, quella in cui i concorrenti sono chiamati a riconoscere a quale dei partecipanti è legato il parente misterioso. Fino a quel momento l’ex moglie di Maurizio Costanzo aveva gareggiato benissimo, riuscendo ad abbinare la maggior parte dei partecipanti al loro mestiere, così come richiesto nella prima parte del gioco per accumulare il denaro da vincere con la ... Leggi su dilei (Di venerdì 29 gennaio 2021) Una delusione cocente pera I-Il ritorno, il preserale condotto da Amadeus che nelle ultime settimane vede giocare personaggi del mondo dello spettacolo per un una buona causa. Nella puntata del 28 gennaio, la conduttrice ha raggiunto un montepremi da capogiro, ben 133.500, che sarebbe potuto andare all’ospedale di Roma, ma purtroppo così non è stato.ha perso tutto proprio nella sfida finale, quella in cui i concorrenti sono chiamati a riconoscere a quale dei partecipanti è legato il parente misterioso. Fino a quel momento l’ex moglie di Maurizio Costanzo aveva gareggiato benissimo, riuscendo ad abbinare la maggior parte dei partecipanti al loro mestiere, così come richiesto nella prima parte del gioco per accumulare il denaro da vincere con la ...

