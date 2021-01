Gazzetta: Gattuso non ha problemi di spogliatoio, il test di maturità del Napoli sarà l’Atalanta (Di venerdì 29 gennaio 2021) Con i 4 gol allo Spezia e il passaggio del turno in Coppa Italia, il Napoli ha dimostrato di essere dalla parte del tecnico, Rino Gattuso, scrive la Gazzetta dello Sport. Ora la squadra è attesa alla prova di maturità, che, secondo la rosea, non è tanto da indicare nella prossima partita di campionato contro il Parma, quanto in quella di Coppa Italia contro l’Atalanta. “Una goleada non fa primavera – come non l‘aveva fatta quella alla Fiorentina – ma ci dice anche che Gattuso non ha problemi di gestione dello spogliatoio. I dubbi restano sulla continuità del gruppo, ecco perché indichiamo non tanto la partita di domenica contro il Parma, sempre fra le proprie mura, ma quella di Coppa con l’Atalanta come test importante di maturità di ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 29 gennaio 2021) Con i 4 gol allo Spezia e il passaggio del turno in Coppa Italia, ilha dimostrato di essere dalla parte del tecnico, Rino, scrive ladello Sport. Ora la squadra è attesa alla prova di, che, secondo la rosea, non è tanto da indicare nella prossima partita di campionato contro il Parma, quanto in quella di Coppa Italia contro l’Atalanta. “Una goleada non fa primavera – come non l‘aveva fatta quella alla Fiorentina – ma ci dice anche chenon hadi gestione dello. I dubbi restano sulla continuità del gruppo, ecco perché indichiamo non tanto la partita di domenica contro il Parma, sempre fra le proprie mura, ma quella di Coppa con l’Atalanta comeimportante didi ...

