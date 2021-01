Ex Ilva: Fiom, 'dopo ok Ue, subito investimenti e trattativa' (Di venerdì 29 gennaio 2021) Roma, 29 gen. (Adnkronos) - "A questo punto non c'è davvero più nulla che impedisca o possa rallentare un percorso di confronto e di partecipazione diffusa sulle scelte industriali, occupazionali ed ambientali del gruppo. Soprattutto non c'è più nulla che possa giustificare il ritardo nell'avviare gli investimenti necessari a sostenere il rilancio dell'insieme degli stabilimenti, a partire dalla manutenzione degli impianti, ed in particolare ad avviare un indispensabile e complessa qualificazione del ciclo produttivo nel sito di Taranto". Così Francesca Re David, segretaria generale Fiom-Cgil e Gianni Venturi, segretario nazionale, commentano il via libera dell'Antritrust europeo al controllo congiunto Invitalia - ArcelorMittal degli stabilimenti italiani dell'ex gruppo Ilva. "C'è quindi un confronto da avviare con la nuova società e ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 29 gennaio 2021) Roma, 29 gen. (Adnkronos) - "A questo punto non c'è davvero più nulla che impedisca o possa rallentare un percorso di confronto e di partecipazione diffusa sulle scelte industriali, occupazionali ed ambientali del gruppo. Soprattutto non c'è più nulla che possa giustificare il ritardo nell'avviare glinecessari a sostenere il rilancio dell'insieme degli stabilimenti, a partire dalla manutenzione degli impianti, ed in particolare ad avviare un indispensabile e complessa qualificazione del ciclo produttivo nel sito di Taranto". Così Francesca Re David, segretaria generale-Cgil e Gianni Venturi, segretario nazionale, commentano il via libera dell'Antritrust europeo al controllo congiunto Invitalia - ArcelorMittal degli stabilimenti italiani dell'ex gruppo. "C'è quindi un confronto da avviare con la nuova società e ...

