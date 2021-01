Elisabetta Gregoraci | “Ho pensato al peggio | mi sono operata subito”

(Di venerdì 29 gennaio 2021), la showgirl ha raccontato a Verissimo cosa l’è successodopo il Grande Fratello Vip La showgirlpoco prima di Natale è uscita dalla casa del Grande Fratello Vip: troppo grande la mancanza del figlio di dieci anni avuto con l’ex marito Flavio Briatore. Ritornata alla vita di sempre, però, ha dovuto affrontare un grande problema di salute che l’ha costretta a operarsidopo l’esperienza nella casa di Cinecittà. Intervistata da Silvia Toffanin a Verissimo che andrà in onda domani, insieme alla sorella Marzia, laha raccontato la paura che ha affrontato in queste settimane e che le ha ricordato il percorso avuto purtroppo dalla madre, scomparsa nel 2011 a causa di un tumore. Ha confidato ...

MediasetTgcom24 : Elisabetta Gregoraci: 'Ho tolto un polipo all'utero, tanta paura ma sto bene' #ElisabettaGregoraci… - derthn0te : #gfvip #tzvip #rosmello #crisidigoverno #prelemi #gregorelli tommaso zorzi stefania dayane mello rosalinda pierpaol… - star46843 : RT @AuroraDevonaa: IO SONO INNAMORATA A TRATTI INNAMORATISSIMA DI ELISABETTA GREGORACI CHE FA LA LINGUETTA.?????? . . #gregorelli #montecarler… - derthn0te : #gfvip #tzvip #rosmello #crisidigoverno #prelemi #gregorelli tommaso zorzi stefania dayane mello rosalinda pierpaol… - repdoja : #gfvip #tzvip #rosmello #crisidigoverno #prelemi #gregorelli tommaso zorzi stefania orlando dayane mello rosalinda… -

Ultime Notizie dalla rete : Elisabetta Gregoraci

sta bene in foto: Marzia edha ammesso di essersi spaventata. Il suo pensiero, infatti, è volato a sua madre che è morta dopo anni di ...Paura dopo il Grande Fratello Vip .si è dovuta sottoporre a un intervento all'utero. A raccontarlo è la stessa showgirl ospite di Verissimo . Nella puntata del 30 gennaio l'ex moglie di Flavio Briatore ha svelato ...Intervistata da Silvia Toffanin, ospite nel salotto di Verissimo, Elisabetta Gregoraci ha raccontato per la prima volta dell’operazione all’utero a cui si è sottoposta qualche settimana fa: “Lì per lì ...Nel corso di un'intervista al programma 'Verissimo, Elisabetta Gregoraci ha fatto una rivelazione choc: polipo all'utero, oggi come sta.