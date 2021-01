Crisi di governo, mandato esplorativo a Fico per verificare governo con attuale maggioranza (Di venerdì 29 gennaio 2021) Si è chiuso il giro di consultazioni. Mattarella ha convocato al Colle il presidente della Camera Roberto Fico alle 19.30 per «verificare la maggioranza del governo precedente». Oggi le consultazioni con centrodestra e M5s. Crimi (M5s) ha aperto a Iv: partire dalle forze di maggioranza attuali ma con un patto di legislatura e Conte premier. Ira della corrente di Di Battista. Salvini: no ad appoggio di questa maggioranza, servono elezioni. Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 29 gennaio 2021) Si è chiuso il giro di consultazioni. Mattarella ha convocato al Colle il presidente della Camera Robertoalle 19.30 per «ladelprecedente». Oggi le consultazioni con centrodestra e M5s. Crimi (M5s) ha aperto a Iv: partire dalle forze diattuali ma con un patto di legislatura e Conte premier. Ira della corrente di Di Battista. Salvini: no ad appoggio di questa, servono elezioni.

