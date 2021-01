CorSport | il Napoli e Gattuso si diranno addio Il rinnovo è praticamente impossibile

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Lo sfogo di, ieri sera, dopo la vittoria con lo Spezia in Coppa Italia ha reso chiara l’entità della frattura tra l’allenatore dele il presidente De Laurentiis. Il Corriere dello Sport, oggi, scrive che i due sicertamente. Che il. Il quotidiano sportivo scrive: “Ilsi, presto o tardi nessuno può dirlo con certezza, però il contratto, quelche sembrava imminente, appare ormai distante, improbabile, probabilmente, visto il clima di questi giorni e gli scenari emersi”. L’ultimo mese e mezzo di partite altalenanti e di risultati deludenti hanno “congelato ...

Lo sfogo di Gattuso, ieri sera, dopo la vittoria con lo Spezia in Coppa Italia ha reso chiara l'entità della frattura tra l'allenatore del Napoli e il presidente De Laurentiis. Il Corriere dello Sport ...