Cold Fish | Sion Sono | la nascita di un mostro

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 29 gennaio 2021) “” è uno dei capolavori di: una grande combinazione di exploited horror giapponese, dalla recitazione teatrale contornata da un’ottima elaborazione tecnica e artistica. Ciao a tutti, oggi è Venerdì e quindi come ogni settimana siamo pronti per una nuova edizione della Rubrica Horror: Bloody Mary, Bloody Christmas! con la mia rassegna di film più terrificanti, sanguinolenti, artisticamente horror. Come ben sapeteun’appasata di orrore e disgusto, e anche oggi vi godrete il mio Cinema per stomaci forti! Stavolta siamo pronti per un film che cresce lentamente, ti inquieta piano e ti sconvolge nel finale. Sto Parlando di, il grottesco horror del 2010 diretto da...