Chi è il leader più popolare? Il sondaggio di Piazzapulita (Di venerdì 29 gennaio 2021) Ieri vi raccontavamo come gli ultimi sondaggi, quelli illustrati ad Agorà da Fabrizio Masia, fotografassero un avanzamento dei partiti di opposizione del centrodestra. La Lega primo partito mentre Fratelli d'Italia perdeva qualcosa. A Piazzapulita è stata invece sondata la popolarità dei leader politici nei giorni della crisi di governo. E qui si ha una situazione esattamente ribaltata. Giorgia Meloni è il pesonaggio politico in cui gli intervistati ripongono più fiducia, superando Giuseppe Conte. Matteo Salvini è solo al terzo posto, a dieci punti di distacco dalla leader di FdI. La Meloni si accredita come un personaggio che non ha mai ceduto a compromessi, del resto è acceso lo scontro nel centrodestra tra lei, che continua ostinatamente a puntare sulle elezioni anticipate, e Salvini e Berlusconi che non vedono più nelle urne un ...

