Binetti Udc | «Serve un governo con centristi e Forza Italia E nel quale Renzi non abbia il potere di staccare la spina» – L’intervista

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Poco prima della salita al Colle della coalizione di centrodestra, la sua coalizione, la senatrice Paolasi trova alla buvette del Senato. È accompagnata da una persona di fiducia con laconversa tranquillamente. Non sembra preoccupata dall’esito del colloquio con Sergio Mattarella, anzi: cammina per i corridoi del Senato con passo flemmatico. È alla sua quarta legislatura, due a Palazzo Madama alternate da altre due a Montecitorio. La mascherina chirurgica arriva fin sotto la montatura degli occhiali, ma le iridi chiarissime della senatrice lasciano trasparire la tranquillità di chi, di crisi di, ne ha vissute tante. Crisi di, al via le consultazioni. Ora tocca al centrodestra, alle 17 c’è il M5S – La diretta La senatrice, 77 anni, è entrata per la prima volta a Palazzo Madama nel ...

fattoquotidiano : Governo, Orlando: “Elezioni più vicine? Purtroppo sì”. Binetti (Udc) apre a Conte: “Interessata a progetto centrist… - TroppoOnta : @GioGeneSharp Quindi la binetti era nrll'udc ? O lo è adesso? Io mi rifiuto di seguirla, questa donna mi inquieta - CSaullo : cripress: Crisi di governo. Binetti (UDC): 'Bisogna capire c... - luciana72784828 : E si scordasse ciò che disse il 14.01.2010 a Porta a Porta a Pao- la Binetti, che aveva osato lascia- re il Pd per… - Clutcher : @Omo_Salvadego__ @marcocattaneo @f_ronchetti @udogumpel @Phdbioscienze @BiologiScienza @ScaltritiLab @lucianocapone… -

Ultime Notizie dalla rete : Binetti Udc

Open

'Nel gruppo che si è formato oggi io non sono disposta ad entrare', afferma invece la senatrice del 'Gruppo parlamentare Forza Italia -', Paola. Anche Sandra Leonardo , moglie di ...Possibilista Paoladell'(che non ha partecipato all'incontro), che non esclude la terza riedizione di Conte: 'Quale colore vedrei adesso? Un giallo - bianco oppure un rosso - bianco...'. ...«Dopo il governo giallo-verde e quello giallo-rosso, ora ne serve uno giallo-bianco, con una forte presenza centrista». La frase è della senatrice Paola Binetti e la riporta il Corriere delle sera. Ad ...Roma, 29 gen - "Io mi auguro un governo di natura politica, me lo auguro con tutto il cuore perché non vorrei avere un presidente del Consiglio, chiunque esso fosse, che non ha mai fatto esperienza di ...