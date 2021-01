Basket | Serie A 2021 | 18ª giornata Apre Cremona-Virtus Bologna | Milano ospita Trieste

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Nel weekend in arrivo andrà in scena la diciottesimadellaA 2020-di, la terza del girone di ritorno. Un turno che sarà spalmato su tre giorni: si comincerà domani sera con, si finirà lunedì sera con Brindisi-Reggio Emilia. Andiamo a presentare i match in programma. Come detto, ad aprire le danze sarà l’interessante confronto tra(domani sera, ore 20.00). Le V Nere nello scorso turno hanno rimediato la prima sconfitta delper mano di Brescia, che ha riportato alla luce le difficoltà casalinghe della squadra di Djordjevic. In trasferta, però, i bianconeri sono tutt’altra cosa e pernon sarà una ...

... con palla a due alle ore 15:00 , si gioca per il gruppo A diEurope Cup 2020 - 2021 . La ... Così, tra un match e l'altro diA1 , la Reggiana ha potuto disputare tre partite nello spazio di ...... per ilLe Mura Lucca che domani sera (30 gennaio) sarà di scena sul parquet dell' imbattuta ... capace di collezionare soltanto vittorie in tutte le partite ufficiali: traA1, Supercoppa ...Nel weekend in arrivo andrà in scena la diciottesima giornata della Serie A 2020-2021 di basket, la terza del girone di ritorno. Un turno che sarà spalmato su tre giorni: si comincerà domani sera con ...La De'Longhi crede nella corsa Playoffs tanto da mettere a segno un bel colpo di mercato richiamando in Italia l'ex Trento ...