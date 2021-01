Amici 20, problemi di cuore: Aka7even in lacrime, Martina lo lascia (Di venerdì 29 gennaio 2021) problemi di cuore nella scuola di Maria De Filippi. Martina chiede una pausa a Aka7even e lui crolla Amici 20: Aka7even in lacrime per Martina, lei gli chiede una pausa Maria De Filippi in questi 20 anni ha sempre ammesso che ad Amici nascono e muoiono amori alla velocità della luce. Il daytime dà spazio anche alle storie d’amore che nascono tra i ragazzi e quest’anno ci sono due coppie che si sono formate in poco tempo: Sangiovanni e Giulia, Aka7even e Martina. Ma tra questi ultimi sembra che ci siano già dei problemi. Nel daytime che è andato in onda su Italia 1 il 28 gennaio abbiamo visto un Aka7even completamente destabilizzato. Sembra che la vicinanza di ... Leggi su kontrokultura (Di venerdì 29 gennaio 2021)dinella scuola di Maria De Filippi.chiede una pausa ae lui crolla20:inper, lei gli chiede una pausa Maria De Filippi in questi 20 anni ha sempre ammesso che adnascono e muoiono amori alla velocità della luce. Il daytime dà spazio anche alle storie d’amore che nascono tra i ragazzi e quest’anno ci sono due coppie che si sono formate in poco tempo: Sangiovanni e Giulia,. Ma tra questi ultimi sembra che ci siano già dei. Nel daytime che è andato in onda su Italia 1 il 28 gennaio abbiamo visto uncompletamente destabilizzato. Sembra che la vicinanza di ...

