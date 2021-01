Amici 20 polemiche sui social: Rosa ha già lavorato con Thomas Signorelli? (Di venerdì 29 gennaio 2021) E’ bufera sui social dopo la puntata di Amici 20 in onda oggi, 29 gennaio 2021. Sono decine le persone che sui social si pongono delle domande, in merito alla scelta di Lorella Cuccarini e ai coreografi assegnati ai ballerini da lei seguiti. Come saprete infatti, la maestra ha deciso di far seguire Alessandro, Martina e Rosa da tre professionisti che valuteranno il loro lavoro e le daranno anche indicazioni sul livello che hanno raggiunto ( aiutandola anche a capire chi e come scegliere in vista del serale). Fin qui tutto normale se non fosse che Thomas Signorelli, coreografo scelto per Rosa, ha già lavorato con lei a Italia’s got Talent. Rosa di Grazia lo scorso anno faceva parte del corpo del ballo del programma di Tv8, programma per ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 29 gennaio 2021) E’ bufera suidopo la puntata di20 in onda oggi, 29 gennaio 2021. Sono decine le persone che suisi pongono delle domande, in merito alla scelta di Lorella Cuccarini e ai coreografi assegnati ai ballerini da lei seguiti. Come saprete infatti, la maestra ha deciso di far seguire Alessandro, Martina eda tre professionisti che valuteranno il loro lavoro e le daranno anche indicazioni sul livello che hanno raggiunto ( aiutandola anche a capire chi e come scegliere in vista del serale). Fin qui tutto normale se non fosse che, coreografo scelto per, ha giàcon lei a Italia’s got Talent.di Grazia lo scorso anno faceva parte del corpo del ballo del programma di Tv8, programma per ...

24Louivs : io penso che le persone non debbano per forza far polemiche per dimostrare di avere un carattere. Il carattere si… - Osmin__ : RT @ToniaPeluso: Oggi su Arabesque ho parlato di una roba di cui sono veramente esperta, dopo le discussioni di Alessandra Celentano ad Ami… - ToniaPeluso : Oggi su Arabesque ho parlato di una roba di cui sono veramente esperta, dopo le discussioni di Alessandra Celentano… - jacexele : RT @serenitybxxch: #Amici20, #RosaDiGrazia divide il web: piovono polemiche sulla ballerina campana - serenitybxxch : #Amici20, #RosaDiGrazia divide il web: piovono polemiche sulla ballerina campana -