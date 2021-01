A Prato 25 cinesi positivi | 15 spariscono nel nulla “Hanno dato generalità false alla Asl”

(Di venerdì 29 gennaio 2021), 29 gen – Sembrano spariti nel15residenti achefatto perdere le loro tracce dopo aver appreso di essereal tampone per il coronavirus. I 15 fanno parte di un cluster di 25 persone che nei giorni scorsi sono risultate contagiate in base alle analisi effettuate dal laboratorio privato Synlab. Secondo gli operatori del centro i fuggitivi avrebbero esibito un codice fiscale fasullo o numeri di telefono inesistenti. Lo ha reso noto il Dipartimento di prevenzione dell’Asl Toscana Centro che ha il compito di eseguire il tracciamento contatti. Lo riporta La Nazione. 15dipositvi al tampone sono irreperibili «Buongiorno, è il dipartimento di prevenzione dell’Asl». Ma il destinatario della telefonata ...

Con le ultime otto regioni, la metà degli studenti italiani riprende la scuola in presenza. I dubbi sul passaggio al 75 per cento. Le proteste dei docenti. Il caso Puglia ...Lo ha scoperto l’Asl: in 25 erano risultati contagiati dopo l’esame a pagamento Intanto i vaccini sono al palo: in un mese sono state somministrate 4.396 dosi ...