Tutto confermato | Kiyine torna alla Salernitana | è ufficiale

(Di giovedì 28 gennaio 2021) “L’U.S.1919 comunica di aver ratificato l’accordo con la S.S. Lazio per il trasferimento a titolo temporaneo del centrocampista classe ’97 Sofian. Il calciatore indosserà la maglia numero 31”. Eccola quindi la conferma a quanto vi avevamo anticipato il 14 gennaio, arrivata attraverso un comunicato sul sitodella squadra granata. Sofianin granata https://t.co/6OG2UIPE4h pic.twitter.com/ewKaeUpaMl — US1919 (@OfficialUSS1919) January 28, 2021 Foto: sitoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

