“Tomasi, sei nel mirino”: lettera minatoria al sindaco di Pistoia. Nella busta anche una lama (Di giovedì 28 gennaio 2021) Una lettera minatoria con una lama è arriva al sindaco di Pistoia, Alessandro Tomasi di FdI. È stato lo stesso primo cittadino a denunciare l’accaduto sulla sua pagina Facebook. “Ho ricevuto questo buongiorno. Una busta con dentro una lettera e una lama. Nella nostra bellissima città, non cediamo a queste vigliaccate e a queste minacce. Avanti”, ha scritto Tomasi in un post, pubblicando la lettera. In cui si legge un messaggio esplicito: “Sei nel mirino”. Le indagini sulla lettera minatoria al sindaco di Pistoia “Sei nel mirino perché il livello che hai non ti spetta… non sei nulla!!”, ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 28 gennaio 2021) Unacon unaè arriva aldi, Alessandrodi FdI. È stato lo stesso primo cittadino a denunciare l’accaduto sulla sua pagina Facebook. “Ho ricevuto questo buongiorno. Unacon dentro unae unanostra bellissima città, non cediamo a queste vigliaccate e a queste minacce. Avanti”, ha scrittoin un post, pubblicando la. In cui si legge un messaggio esplicito: “Sei nel”. Le indagini sullaaldi“Sei nelperché il livello che hai non ti spetta… non sei nulla!!”, ...

SusannaCeccardi : 'Sei nel mirino'. Alessandro Tomasi, sindaco di Pistoia, ha ricevuto questo messaggio in busta chiusa in comune. So… - ENRICO21041968 : RT @SusannaCeccardi: 'Sei nel mirino'. Alessandro Tomasi, sindaco di Pistoia, ha ricevuto questo messaggio in busta chiusa in comune. Solid… - RenzoCianchetti : RT @SusannaCeccardi: 'Sei nel mirino'. Alessandro Tomasi, sindaco di Pistoia, ha ricevuto questo messaggio in busta chiusa in comune. Solid… - pola1945 : RT @SusannaCeccardi: 'Sei nel mirino'. Alessandro Tomasi, sindaco di Pistoia, ha ricevuto questo messaggio in busta chiusa in comune. Solid… - Sabrina24989702 : RT @SusannaCeccardi: 'Sei nel mirino'. Alessandro Tomasi, sindaco di Pistoia, ha ricevuto questo messaggio in busta chiusa in comune. Solid… -