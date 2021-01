Superbonus 110% | incentivi per assunzioni straordinarie nei Comuni

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 28 gennaio 2021) La Legge di Bilancio 2021 ha istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico un fondo pari a 10 milioni di euro per potenziare gli uffici deiche si occupano delle gestione dei servizi connessi all’erogazione delal. Lo fa sapere il MISE nella notizia del 26 gennaio 2021. Il fondo è destinato all’assunzione a tempo determinato e per l’anno in corso di personale tecnico., di cosa si tratta Per rispondere al crescente carico di lavoro legato ai nuovifiscali, il Mise ha deciso di mettere a disposizione deidegliper l’di espertida destinare agli uffici tecnici, per rispondere a tutti gli adempimenti connessi ...