Super Mario 3D World + Bowser’s Fury | le funzioni degli amiibo

Leggi su tuttotek

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Anche un altro velo di mistero abbandona3D: ora lesono chiare una volta per tutte I misteri che hanno circondato3D, ma con un trailer di presentazione da sette minuti (qui sotto) molte delle barriere in tal senso sono crollate ad eccezione delle. Queste ultime, infatti, sono tuttora un mistero che oggi trova soluzione solo per vie traverse. Alludiamo nello specifico alla stampa estera, che ha sondato le funzionalità in fase (presumiamo) di recensione. La versione breve della spiegazione, se volete un ...