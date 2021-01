Stefania Orlando, il marito Simone Gianlorenzi ammette: “Sono preoccupato” (Di giovedì 28 gennaio 2021) Il marito di Stefania Orlando, Simone Gianlorenzi, intervistato a Casa Chi, ha svelato di essere preoccupato per lei a causa del nuovo prolungamento della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Stefania Orlando, insieme agli altri concorrenti che hanno avuto modo di poter iniziare quest’avventura al GF Vip durante i primi giorni di settembre, inizia ad L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di giovedì 28 gennaio 2021) Ildi, intervistato a Casa Chi, ha svelato di essereper lei a causa del nuovo prolungamento della quinta edizione del Grande Fratello Vip., insieme agli altri concorrenti che hanno avuto modo di poter iniziare quest’avventura al GF Vip durante i primi giorni di settembre, inizia ad L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

GrandeFratello : È bionda fuori e bionda dentro... abbiamo insistito tanto per averla: in collegamento abbiamo la nostra prima invia… - ChiaraFantaaa : RT @njhvato: show scritto da tommaso zorzi, iniziato con stefania orlando e terminato con maria teresa ruta, le sue sciure ?? #tzvip #sovip… - ViperescandSO : DONATE CON NOMI ICONICI, ALTRIMENTI NIENTE KIWI PER VOI ?????? - ChiaraFantaaa : RT @grgDEBY: E comunque vorrei ricordarvi che non ci saranno mai più concorrenti come TOMMASO ZORZI e STEFANIA ORLANDO #tzvip #sovip http… - Alessiaaaaaaaas : AEREO STEFANIA ORLANDO -