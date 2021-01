Selena Gomez annuncia Revelación, il primo EP cantato interamente in spagnolo: tutti i dettagli (Di giovedì 28 gennaio 2021) A gran sorpresa Selena Gomez annuncia Revelación, il nuovo EP. La cantante statunitense, con questo nuovo progetto, canterà interamente in spagnolo per la prima volta. Il nuovo progetto discografico è stato anticipato dal singolo De Una Vez e venerdì 29 gennaio ascolteremo un altro singolo dal titolo Baila Conmigo, un featuring con Raw Alejandro e Tainy. L’artista statunitense ha pubblicato il suo ultimo album Rare nel 2020. Oggi Selena Gomez annuncia Revelación. Il nuovo EP sarà fuori il 12 marzo 2021 ed è già disponibile in pre save. Selena ha raccontato il suo progetto durante un’intervista con Zane Lowe e ha spiegato che l’idea risale ad almeno 10 anni fa ed è stato faticoso riuscire a ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 28 gennaio 2021) A gran sorpresa, il nuovo EP. La cantante statunitense, con questo nuovo progetto, canteràinper la prima volta. Il nuovo progetto discografico è stato anticipato dal singolo De Una Vez e venerdì 29 gennaio ascolteremo un altro singolo dal titolo Baila Conmigo, un featuring con Raw Alejandro e Tainy. L’artista statunitense ha pubblicato il suo ultimo album Rare nel 2020. Oggi. Il nuovo EP sarà fuori il 12 marzo 2021 ed è già disponibile in pre save.ha raccontato il suo progetto durante un’intervista con Zane Lowe e ha spiegato che l’idea risale ad almeno 10 anni fa ed è stato faticoso riuscire a ...

caiocsxr : anitta e selena gomez - barcachevola : Ricapitoliamo, stasera escono: -michele bravi, album -the kolors, singolo -selena gomez, singolo -gazzelle, singolo… - evdamon : RT @calumflawIess: Nella vita vorrei essere come Selena Gomez che mentre camminava per New York è entrata in un negozio di Louis Vuitton pe… - OneD__princess : RT @calumflawIess: Nella vita vorrei essere come Selena Gomez che mentre camminava per New York è entrata in un negozio di Louis Vuitton pe… - mrstylessbitch : #gfvip #tzvip #rosmello #prelemi #gregorelli tommaso zorzi stefania dayane mello rosalinda pierpaolo pretelli giuli… -

Ultime Notizie dalla rete : Selena Gomez Selena Gomez: in arrivo il nuovo singolo in spagnolo "Baila Conmigo" MTV.IT Selena Gomez ha annunciato l’uscita del suo primo EP in spagnolo “Revelación”

Selena Gomez ha annunciato l’uscita del suo primo EP in spagnolo “Revelación” Selena Gomez è pronta a pubblicare il suo primo EP interamente cantato in spagnolo! Il progetto si intitolerà "Revelación" ...

Selena Gomez: a marzo arriva il primo album in spagnolo Revelaciòn

Selena Gomez sta per rilasciare il suo primo EP in lingua spagnola dal titolo Revelaciòn, anticipato dai singolo De Una Vez e Baila Conmigo ...

Selena Gomez ha annunciato l’uscita del suo primo EP in spagnolo “Revelación” Selena Gomez è pronta a pubblicare il suo primo EP interamente cantato in spagnolo! Il progetto si intitolerà "Revelación" ...Selena Gomez sta per rilasciare il suo primo EP in lingua spagnola dal titolo Revelaciòn, anticipato dai singolo De Una Vez e Baila Conmigo ...