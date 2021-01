Reddito di emergenza a gennaio 2021 in pagamento in questi giorni (Di giovedì 28 gennaio 2021) Torniamo a parlare di Reddito di emergenza, una misura decisa con l'avvento della crisi da coronavirus per dare sostegno alle famiglie colpite duramente dalla crisi e che non possono beneficiare degli altri provvedimenti di welfare. Proprio in questi giorni sono in arrivo gli ultimi pagamenti relativi alla meccanismo di welfare. In particolare, i flussi di erogazione da parte dell'Inps sono partiti lo scorso 18 gennaio e dovrebbero concludersi entro e non oltre il prossimo 31 gennaio 2021. Il Reddito di emergenza rappresenta un contributo economico fondamentale per moltissime famiglie. La mensilità pagata nel mese di gennaio spetta a tutti coloro che hanno chiesto il sussidio di welfare entro e non oltre lo scorso 30 ... Leggi su ultimora.news (Di giovedì 28 gennaio 2021) Torniamo a parlare didi, una misura decisa con l'avvento della crisi da coronavirus per dare sostegno alle famiglie colpite duramente dalla crisi e che non possono beneficiare degli altri provvedimenti di welfare. Proprio insono in arrivo gli ultimi pagamenti relativi alla meccanismo di welfare. In particolare, i flussi di erogazione da parte dell'Inps sono partiti lo scorso 18e dovrebbero concludersi entro e non oltre il prossimo 31. Ildirappresenta un contributo economico fondamentale per moltissime famiglie. La mensilità pagata nel mese dispetta a tutti coloro che hanno chiesto il sussidio di welfare entro e non oltre lo scorso 30 ...

