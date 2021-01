Reddito di cittadinanza a camorristi, sequestri per oltre un milione a Napoli (Di giovedì 28 gennaio 2021) NAPOLI – Dalle prime ore dell’alba, oltre 500 finanzieri del comando provinciale della guardia di finanza di Napoli, coordinati dalle procure di Napoli, Napoli Nord, Nola e Torre Annunziata, stanno eseguendo in diversi quartieri del capoluogo e nell’area metropolitana perquisizioni e sequestri per oltre un milione di euro nei confronti di soggetti, tutti condannati per il reato di associazione di tipo mafioso. Hanno falsamente autocertificato i requisiti per ottenere il reddito di cittadinanza. Leggi su dire (Di giovedì 28 gennaio 2021) NAPOLI – Dalle prime ore dell’alba, oltre 500 finanzieri del comando provinciale della guardia di finanza di Napoli, coordinati dalle procure di Napoli, Napoli Nord, Nola e Torre Annunziata, stanno eseguendo in diversi quartieri del capoluogo e nell’area metropolitana perquisizioni e sequestri per oltre un milione di euro nei confronti di soggetti, tutti condannati per il reato di associazione di tipo mafioso. Hanno falsamente autocertificato i requisiti per ottenere il reddito di cittadinanza.

09:58:29 Dalle prime ore dell'alba, oltre 500 finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, coordinati dalle Procure della Repubblica presso i Tribunali di Napoli, Napoli Nord ...

Reddito di cittadinanza ai camorristi: blitz della Guardia di Finanza

Centoventi perquisizioni a soggetti che hanno percepito il reddito nonostante condannati in via definitiva per reato di associazione di tipo mafioso.

