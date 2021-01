Quel giorno in cui Diana decise di divorziare dal principe Carlo (Di giovedì 28 gennaio 2021) Il matrimonio infelice e «un po’ troppo affollato» (causa Camilla Parker Bowles) tra Carlo D’Inghilterra e Lady Diana, celebrato nel 1981, si concluse con un burrascoso divorzio nel 1996. Ma quale fu la goccia che fece traboccare il vaso? Quale il momento in cui la «principessa del popolo» decise di dire basta? Secondo Spencer, il film in cui Kristen Stewart dará vita a lady D (la pellicola dovrebbe uscire nel 2022, in occasione del venticinquesimo anniversario della morte di Diana), la decisione fu presa durante un Natale a Sandringham. Ma la realtà è più complessa. https://twitter.com/neonrated/status/1354428951842721793 Leggi su vanityfair (Di giovedì 28 gennaio 2021) Il matrimonio infelice e «un po’ troppo affollato» (causa Camilla Parker Bowles) tra Carlo D’Inghilterra e Lady Diana, celebrato nel 1981, si concluse con un burrascoso divorzio nel 1996. Ma quale fu la goccia che fece traboccare il vaso? Quale il momento in cui la «principessa del popolo» decise di dire basta? Secondo Spencer, il film in cui Kristen Stewart dará vita a lady D (la pellicola dovrebbe uscire nel 2022, in occasione del venticinquesimo anniversario della morte di Diana), la decisione fu presa durante un Natale a Sandringham. Ma la realtà è più complessa. https://twitter.com/neonrated/status/1354428951842721793

Secondo «Spencer», il film in cui Kristen Stewart dará vita a lady D, la decisione fu presa nel corso di un «terribile» Natale a Sandringham. La realtà, però, è più complessa. E ha a che fare con l'al ...

La pandemia dimezza i matrimoni Il giorno del sì in profonda crisi

Nel 2020 a Viareggio soltanto 107 le nozze, a fronte delle 239 registrate l’anno precedente. Un dato emblematico che ha riguardato indistintamente sia i riti civili che quelli religiosi ...

