Polonia, la sentenza sull'aborto diventa effettiva (Di giovedì 28 gennaio 2021) Il verdetto inappellabile dello scorso 22 ottobre del Tribunale Costituzionale di Polonia (Trybuna? Konstytucyjny) circa l'incostituzionalità del cosiddetto aborto eugenetico, ossia l'interruzione volontaria di gravidanza causa malformazioni al feto, è divenuto effettivo nella giornata del 27 gennaio, data in cui le motivazioni della sentenza sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale (Dziennik Ustaw). Ora, ad attendere la InsideOver.

