Pagamento cassa integrazione gennaio 2021: ecco le date dell'accredito

Pagamento cassa integrazione gennaio 2021: ecco la circolare Inps Il Pagamento della cassa integrazione per gennaio 2021 per chi non lo ha ancora ricevuto è in dirittura d'arrivo. Gli accrediti dovrebbero arrivare entro fine mese: ad alcuni dovrebbero essere già arrivati, visto che il lasso di tempo in cui dovrebbero avvenire i pagamenti è compreso tra lunedì 25 e sabato 30 gennaio 2021, ovvero l'ultima settimana di gennaio. I ritardi sono stati causati dalle numerose domande di cassa integrazione in deroga.

