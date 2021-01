«Non si smette mai di essere poeta» (Di giovedì 28 gennaio 2021) Poi sono tornato a Torino, dove grazie al diploma ho potuto collaborare per le recensioni teatrali con La Gazzetta del Popolo, prima e con La Stampa Sera poi. Ma soprattutto scrivevo poesie. A­vevo ... Leggi su ideawebtv (Di giovedì 28 gennaio 2021) Poi sono tornato a Torino, dove grazie al diploma ho potuto collaborare per le recensioni teatrali con La Gazzetta del Popolo, prima e con La Stampa Sera poi. Ma soprattutto scrivevo poesie. A­vevo ...

dentista_FB : Non si smette mai di studiare! #seVuoiCapire #5delmattino #dentistabuoncristiani #ildomanidelsorrisocominciaoggi - Andrea751201 : RT @Antonio79B: 'Forse la fine non è quando si muore, ma quando si smette di credere. E' la speranza, che ci permette di fare l'impossibile… - chruggeriTg2 : RT @Antonio79B: 'Forse la fine non è quando si muore, ma quando si smette di credere. E' la speranza, che ci permette di fare l'impossibile… - ElCanta92486782 : RT @i_pittore: #finchèEsiste ed esisterà anche il più piccolo, infinitesimo frammento di te, nel mio cuore, tu, che sei forza e speranza de… - UnTemaAlGiorno : RT @ropelato_l: #seVuoiCapire perché mi piace sognare guarda in fondo al mio cuore, vedrai accesa la fiamma della speranza, che pur in me… -