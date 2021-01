Lazio, Luis Alberto recuperato. In gruppo c'è Musacchio (Di giovedì 28 gennaio 2021) FORMELLO - Ora l'Atalanta in campionato, Simone Inzaghi potrà contare sul recupero di Luis Alberto . Lo spagnolo, dopo l'operazione per appendicite di martedì scorso, è tornato in gruppo e ha svolto l'... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 28 gennaio 2021) FORMELLO - Ora l'Atalanta in campionato, Simone Inzaghi potrà contare sul recupero di. Lo spagnolo, dopo l'operazione per appendicite di martedì scorso, è tornato ine ha svolto l'...

