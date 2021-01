In alto i calici, i vini di Bertinoro fanno incetta di riconoscimenti: 'Uno stimolo per valorizzare il nostro territorio' (Di giovedì 28 gennaio 2021) Il 2021 si è aperto sotto i migliori auspici per Bertinoro città del vino, che vede alcune delle sue cantine conquistare riconoscimenti prestigiosi con piazzamenti ai vertici nelle più importanti ... Leggi su forlitoday (Di giovedì 28 gennaio 2021) Il 2021 si è aperto sotto i migliori auspici percittà del vino, che vede alcune delle sue cantine conquistareprestigiosi con piazzamenti ai vertici nelle più importanti ...

"Eravamo arrivati quasi alla cima della tranquillità dopo anni di sacrifici - racconta all'AGI il titolare - il tempo di piegarsi un attimo sulle ginocchia per tirare il fiato e alzare lo sguardo vers ...

Vini pregiati d'Italia, in alto i calici e il tricolore

Gaja, San Guido, Antinori, Ornellaia: loro, il vino, lo fanno meglio degli altri. Con buona pace dei premier cru bordolesi ...

