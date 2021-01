Fiepet-Confesercenti: bar e ristoranti vanno riaperti (Di giovedì 28 gennaio 2021) Roma – “Se l’auspicio e’ che per il fine settimana la Regione Lazio potrebbe tornare zona gialla, allora serve uno sforzo di tutti per dare uno scatto di reni, nella Capitale, a tutte quelle attivita’ commerciali fortemente colpite dal fermo pandemico e dalle chiusure di questi mesi. In particolare la ristorazione, che comprende bar, pizzerie, gelaterie, pasticcerie e streetfood.” “Come Fiepet-Confesercenti ribadiamo l’invito al presidente della Regione Zingaretti – come abbiamo spiegato anche al prefetto di Roma – di intervenire presso il Governo affinche’ i pubblici esercizi di Roma e Lazio possano riaprire con servizio esclusivamente al tavolo fino alle 22 e in via subordinata i bar fino alle 20 e i ristoranti fino alle 22.” “Le misure per operare in sicurezza ci sono tutte, i locali sono ampiamente adeguati ai protocolli e ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 28 gennaio 2021) Roma – “Se l’auspicio e’ che per il fine settimana la Regione Lazio potrebbe tornare zona gialla, allora serve uno sforzo di tutti per dare uno scatto di reni, nella Capitale, a tutte quelle attivita’ commerciali fortemente colpite dal fermo pandemico e dalle chiusure di questi mesi. In particolare la ristorazione, che comprende bar, pizzerie, gelaterie, pasticcerie e streetfood.” “Comeribadiamo l’invito al presidente della Regione Zingaretti – come abbiamo spiegato anche al prefetto di Roma – di intervenire presso il Governo affinche’ i pubblici esercizi di Roma e Lazio possano riaprire con servizio esclusivamente al tavolo fino alle 22 e in via subordinata i bar fino alle 20 e ifino alle 22.” “Le misure per operare in sicurezza ci sono tutte, i locali sono ampiamente adeguati ai protocolli e ...

