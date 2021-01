Covid scuola, la sicurezza passa dall’aerazione delle aule: parte il progetto di SIMA (Di giovedì 28 gennaio 2021) Da7 gennaio è partito dalla Regione Puglia il progetto pilota “Misuriamo la CO2 a scuola” della Società Italiana di Medicina Ambientale (SIMA). Obiettivo: controllare, attraverso la concentrazione della CO2, l'areazione in classe per conoscere e ridurre il rischio di trasmissione di Covid-19. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 28 gennaio 2021) Da7 gennaio è partito dalla Regione Puglia ilpilota “Misuriamo la CO2 a” della Società Italiana di Medicina Ambientale (). Obiettivo: controllare, attraverso la concentrazione della CO2, l'areazione in classe per conoscere e ridurre il rischio di trasmissione di-19. L'articolo .

