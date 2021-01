Continuano le ricerche di Domenico Carrara in Valcamonica. (Di giovedì 28 gennaio 2021) Purtroppo non ci sono novità rispetto le ricerche di Domenico Carrara, il 33enne grottese scomparso domenica in Val Camonica dove risiede temporaneamente per lavoro. Il Comune di Grottaminarda sta ... Leggi su gazzettadiavellino (Di giovedì 28 gennaio 2021) Purtroppo non ci sono novità rispetto ledi, il 33enne grottese scomparso domenica in Val Camonica dove risiede temporaneamente per lavoro. Il Comune di Grottaminarda sta ...

Carmela70222514 : @dariofrance @robersperanza Anche gli studi televisivi sono dei teatri di posa. Sono comunque dei teatri. Perché co… - GazzettAvellino : Continuano le ricerche di Domenico Carrara in Valcamonica. - GrottaNews : Continuano le ricerche di Domenico Carrara. Grottaminarda in contatto con Bienno - - G4occhi : RT @PrecariUnitiCNR: 'Lo sapevi che...' Continua la #Camapagna #Instagram che mostra quante #ricerche portano avanti i #ricercatori #precar… - malikvart : continuano a darci ricerche e relazioni BASTAAAAAAA non ho tempo di fare ste cazzate non mi va di stare ancora più… -

Ultime Notizie dalla rete : Continuano ricerche Domenico Carrara, le ricerche continuano senza sosta - Il portale di Ariano Irpino e dintorni Città di Ariano . IT "Freedom": continua su Italia 1 il viaggio di Roberto Giacobbo in Sardegna

Venerdì 29 gennaio, ore 21.25 - Italia 1, il viaggio di Roberto Giacobbo in Sardegna raggiungerà Oschiri dove si trova quello che è stato ribattezzato il monumento più misterioso di tutta la Sardegna ...

Sul Velino continua la ricerca dei 4 dispersi. Si punta tutto sulle unità cinofile

Insieme al Soccorso Alpino, gli operatori della Guardia di Finanza e gli uomini dei Vigili del Fuoco. “Le operazioni – ha dichiarato il Soccorso alpino valdostano – sono difficili a causa delle condiz ...

Venerdì 29 gennaio, ore 21.25 - Italia 1, il viaggio di Roberto Giacobbo in Sardegna raggiungerà Oschiri dove si trova quello che è stato ribattezzato il monumento più misterioso di tutta la Sardegna ...Insieme al Soccorso Alpino, gli operatori della Guardia di Finanza e gli uomini dei Vigili del Fuoco. “Le operazioni – ha dichiarato il Soccorso alpino valdostano – sono difficili a causa delle condiz ...