"Chi sa di Roberta ci aiuti". E ora è caccia al complice

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Valentina Raffa I familiari: "Aiutate gli investigatori". Il cadavere forse occultato con l'appoggio di un'altra persona Le indagini dei carabinieri, che tassello dopo tassello stanno ricostruendo le ultime ore di vita diSiragusa, la 17enne di Caccamo (Palermo) fatta ritrovare in fondo a un dirupo nella zona di Monte San Calogero dal fidanzato Pietro Morreale, 19 anni, raccontano una verità che cozza con quella raffazzonata da lui domenica mattina quando ha indicato ai militari il luogo in cui si trovava il corpo della ragazza. A cominciare dal posto in cui è morta, per non parlare delle circostanze. Anche per questo i familiari della giovane lanciano un appello a chi può avere delle «informazioni», perché «comunichino immediatamente ai carabinieri qualsiasi particolare o fatto, verificatosi anche prima della tragedia, che possa aiutare gli ...