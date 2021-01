Calciomercato Palermo | torna di moda il nome di De Col? L’esterno destro può lasciare l’Entella Le ultime

Leggi su mediagol

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Nei giorni scorsi, ilha messo a segno il primopo in entrata in sede diinvernale.Si tratta di Francesco De Rose, navigato ed affidabile centrocampista classe 1987 ex Reggina, che ha già esordito con la maglia rosanero in occasione della sfida contro il Teramo. Ma è finita qui? Fino al prossimo 1° febbraio 2021 le squadre, infatti, potranno correre ai ripari. Al momento, però, il club di viale del Fante non avrebbe in programma grosse operazioni.Eppure, secondo quanto riportato dall'edizione odierna de 'Il Seo XIX', ilsarebbe sulle tracce di Filippo Del, esterno di difesa di proprietà della Virtus Entella. "La solidità di Mauro Coppolaro e la crescita esponenziale di Gabriel Cleur rischiano di togliere spazio al classe 1993", scrive il noto ...