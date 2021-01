Beautiful anticipazioni americane, Liam esce di scena? Una donna potrebbe salvarlo! (Di giovedì 28 gennaio 2021) Gli autori della soap opera americana Beautiful erano indecisi de scommettere ancora una volta sul personaggio di Liam Spencer. Poi è arrivata la decisione e questa volta il figlio di Bill si troverà rendere conto di quello che ha fatto nel corso della sua vita e delle scelte che ha preso. Liam è sul punto di cadere in un baratro, ma a sorpresa entrerà in scena una donna, molto importante nel suo passato, che potrebbe essere decisiva. Il giovane ripercorrerà così momenti d’amore e di dolore che potrebbero portare ad un’evoluzione definitiva del personaggio. Vediamo quello che accadrà a Liam Spencer. Puntate di Beautiful in America, chi è davvero Liam Spencer Negli ultimi tempi a Beautiful si sono ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 28 gennaio 2021) Gli autori della soap opera americanaerano indecisi de scommettere ancora una volta sul personaggio diSpencer. Poi è arrivata la decisione e questa volta il figlio di Bill si troverà rendere conto di quello che ha fatto nel corso della sua vita e delle scelte che ha preso.è sul punto di cadere in un baratro, ma a sorpresa entrerà inuna, molto importante nel suo passato, cheessere decisiva. Il giovane ripercorrerà così momenti d’amore e di dolore chero portare ad un’evoluzione definitiva del personaggio. Vediamo quello che accadrà aSpencer. Puntate diin America, chi è davveroSpencer Negli ultimi tempi asi sono ...

